موعد مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والعين في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يفتتح الهلال مبارياته في الموسم الجديد من الدوري السعودي بمباراة تعد في المتناول، حيث سيواجه العين الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

فاز الزعيم بالدوري الموسم الماضي على حساب جاره وغريمه التقليدي النصر، حيث جمع 72 نقطة مع نهاية الموسم متفوقًا على فارس نجد بثمان نقاط، ليدخل الدوري رقم 16 إلى خزائنه ويعمق صدارته في ترتيب أكثر الفرق فوزًا بالدوري السعودي على مر التاريخ.

أما على صعيد دوري أبطال آسيا، فقد سار الهلال بخطى ثابتة حتى المباراة الأخيرة من دور المجموعات، حيث خرج من البطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي بسبب عدم قدرة الفريق على جمع النصاب المطلوب لمباراة شباب الأهلي دبي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

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حصل العين على المركز الثالث في الموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن جمع 72 نقطة، ليصعد رفقة الباطن والقادسية اللذان حصلا على المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال والعين، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك...

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ما هو موعد مباراة الهلال والعين؟

موعد مباراة الهلال والعين في الجولة الأولى من الدوري السعودي هو يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت الرياض، الثامنة والربع بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والعين على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - العين السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

21:15 السعودية، 20:15 مصر الرياضية السعودية 1 ملعب الأمير فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع للهلال

سيغيب عن الهلال في مباراة العين في الدوري السعودي مد الله العليان وسلمان الفرج وسالم الدوسري وحمد العبدان بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يغيب كارييو بعد وصوله المتأخر من المشاركة الدولية مع منتخب بيرو في تصفيات كأس العالم 2022.

من المتوقع أن يبدأ المدرب لوتشيسكو بالمعيوف في حراسة المرمى، الشهراني والبريك والبليهي وجانج، كنو وكوييار في الوسط، وأمامهما جيوفينكو وهتان وخريبين، وسيقود الهجوم جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

محمد كنو - جوستافو كوييار

عمر خريبين - سيباستيان جيوفينكو - هتان باهبري

بافيتيمبي جوميس