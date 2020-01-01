موعد مباراة العين والأهلي في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العين والأهلي في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف العين في استاد مدينة الملك سعود الرياضية النادي الأهلي في لقاء قوي ضن احداث الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

يخوض العين اللقاء بعد بداية سيئة للموسم وخسارة أول ثلاث مباريات، وأخر هزيمة بنتيجة ثقيلة 4/2 أمام الفتح، ويحاول تعديل موقفه وتحقيق نتيجة ايجابية في الجولة الرابعة.

أما في الجانب الآخر يخوض الأهلي المباراة بعد خسارة الديربي ضد الاتحاد بهدفين دون رد، وهي ثاني هزيمة له على التوالي بعد أن خسر من النصر 2/1 في نصف نهائي الكأس، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة.

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حصل العين على المركز الثالث في الموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان (الدرجة الثانية)، وذلك بعد أن جمع 72 نقطة، ليصعد رفقة الباطن والقادسية اللذان حصلا على المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة العين والأهلي، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك...

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ما هو موعد مباراة العين والأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والعين في الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو يوم السبت 7 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت الرياض، 14:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والعين على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العين - الأهلي السبت 7 نوفمبر 2020،

21 ربيع الأول 1442،

15:35 السعودية، 14:35 مصر الرياضية السعودية 1 ستاد مدينة الملك سعود الرياضية

التشكيل المتوقع للأهلي

لا توجد غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني فلادان ميلويفيتش بالتشكيل الآتي....

التشكيل | 4-2-3-1

ياسر المسيليم

عبد الله حسون - ممحمد خبراني - معتز هوساوي - لوكاس ليما

لجوبومير فيجسا - إدريس فتوحي

سلمان المؤشر - حسين المقهوي - ألكسندرو ميتريتا

عمر السومة