موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الشباب في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، قمة من قمم الكرة السعودية، والتي تجمع الهلال والشباب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الهلال، يعاني بشكل كبير من تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، ويسعى لمصالحة الجماهير أمام الشباب، عقب التعادل الأخير في الدوري أمام ضمك، ليواصل ملاحقة الاتحاد على صدارة الترتيب.

بينما بدأ الشباب، الموسم الحالي بشكل متراجع، ولكنه بدأ في تصحيح الأوضاع وحقق الانتصار في آخر جولتين، ويطمح لمواصلة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والشباب في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والشباب، في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، هو الجمعة 29 سبتمبر 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والشباب على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الشباب الجمعة 29 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC HD الأمير فيصل بن فهد

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