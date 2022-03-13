موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الهلال على ملعبه ستاد الأمير فيصل بن فهد النادي الأهلي في الجولة 25 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الهلال في المباراة الأخيرة على الرائد بهدفٍ دون رد، وتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

الأهلي السعودي فاز أيضًا في الجولة الأخيرة على الطائي، وهو انتصاره الأول منذ 11 فبراير الماضي، وارتفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والأهلي؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في الجولة 25 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.