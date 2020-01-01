موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الاتحاد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الملك فهد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم العربية إلى كلاسيكو السعودية التاريخي يجمع بين الهلال أمام الاتحاد بملعب الملك فهد الدولي يوم السبت المقبل، وذلك لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال استعاد توازنه مرة أخرى بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري والكأس، حيث تمكن في الجولة الماضية من الانتصار على القادسية والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

أما الاتحاد فهو في أفضل أحواله على الإطلاق، فمع بلوغه لربع نهائي كأس الملك، يعيش حالة طيبة للغاية على صعيد الدوري تتجلى في وجوده بالمرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة قبل خوضه لمباراة الجولة التاسعة.

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منذ مدة لم يكن الكلاسيكو السعودي متوازنًا لهذه الدرجة، فإما كان العميد يُعاني أو الزعيم في أزمة، بينما الآن يبدو أن الطرفين في أفضل فتراتهم، ما يؤكد أن المباراة بينهما ستكون مثيرة كما كانت العادة دائمًا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والاتحاد وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد؟

يلتقي الهلال مع الاتحاد مساء السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، الموافق 11 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والاتحاد عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد السبت 26 ديسمبر 2020،

11 جمادى الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر الرياضية السعودية الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للهلال

يعاني مد الله العليان من إصابة في عضلة الساق ستبعده عن مباراة الهلال والاتحاد، كما يستمر غياب متعب المفرج وفواز الطريس.

أما الثنائي جيوفينكو وهتان فقد عادا للتدريبات من التعافي من الإصابة، وقد بدأ المعيوف برنامجه التأهيلي لكن من غير المرجح مشاركته في المباراة، فيما يبقى وضع الثنائي علي البليهي والشهراني تحت الشك لمعاناتهما من الإصابة، لكن الجهاز الطبي للهلال يسعى لتجهيزهما للمباراة.

التشكيل | 4-2-3-1

حبيب الوطيان

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كوييار

سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - أندريه كارييو

بافيتمبي جوميس

التشكيل المتوقع للاتحاد

يغيب عن الاتحاد قبل مباراة الهلال جاري رودريجيز للإصابة التي تعرض لها في مباراة الرائد، وسيغيب برونو هنريكي بسبب تأخر عودته لجدة، وذلك بعد أن سمح له الجهاز الفني بالسفر للاطمئنان على زوجته ومولوده الجديد.

نمورنا اليوم 📸 pic.twitter.com/WOliUlOsNU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 23, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي

فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

أليكساندر بريوفيتش