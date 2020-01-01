موعد مباراة الهلال وأبها في كأس الملك 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال وأبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة نادي الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، والتي ستكون أمام نادي أبها يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.

كانت بداية الهلال في كأس الملك من دور 64، وفاز فيه على عرعر بأربعة أهدافٍ لهدف، وفي دور 32 فاز الزعيم على الجبلين بأربعة أهدافٍ لهدفين، ثم تخطى الفيصلي بصعوبة من دور 16 بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، وفي ربع النهائي فاز الأزرق على الاتفاق 2-1 في الأشواط الإضافية.

أما نادي أبها فقد فاز على القاسمية 2-1 في دور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتصر على العربي في دور 32، وذلك قبل أن يتخطى التعاون في ثمن النهائي، ويفوز على الفتح بركلات الترجيح في ربع النهائي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال وأبها في كأس الملك، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك...

ما هو موعد مباراة الهلال وأبها؟

موعد مباراة الهلال وأبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هو يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:55 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تُنقل فعاليات بطولة كأس الملك على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال وأبها على القناة الثانية.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - أبها الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

17:55 السعودية، 16:55 مصر الرياضية السعودية 2 ستاد الأمير فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع لأبها ضد الهلال

عاد اللاعب سعد بقير للتدريبات قبل مباراة الهلال في الدوري السعودي بعد غيابه عن مباراة الشباب، وبالطبع سيكون جاهز لمباراة الكأس ضد الزعيم.

من المتوقع أن يبدأ عبد الرزاق الشابي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

عبد العالي المحمدي

ساري عمرو - أمين عطوشي - مهدي تاهرات - سعيد علي

كريم العواضي - رياض شراحيلي

كريج جودوين - سعد بقير - صالح العمري

كارلوس ستراندبيرج

التشكيل المتوقع للهلال

سيغيب عن الهلال في مباراة أبها في كأس الملك مد الله العليان وحمد العبدان بداعي الإصابة، ولحق بهما أمس أمير كردي وهتان باهبري بداعي الإصابة أيضًا.

من المتوقع أن يبدأ المدرب لوتشيسكو بالمعيوف في حراسة المرمى، الشهراني والبريك والبليهي وجانج، كنو وكوييار في الوسط، وأمامهما جيوفينكو وسالم وكارييو، وسيقود الهجوم جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

محمد كنو - جوستافو كوييار

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كارييو

صالح الشهري