موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد أبها في الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

تلقى الزعيم هزيمة محزنة اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي على يد النصر في قمة سعودية مثيرة، انتهت بفوز العالمي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ويستعد الهلال لمباراة جديدة يستضيفها زعيم آسيا على أرضه بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويلتقي الموج الأزرق فريق أبها ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد انتهت مباراة الإياب بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري السعودي بالتعادل الإيجابي للفريقين بهدف لكل فريق.

يحاول الهلال اقتناص الصدارة من الشباب المتقدم بنقطتين فقط عن زعيم آسيا، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل أبها المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال وأبها وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال ضد أبها؟

موعد مباراة الهلال ضد أبها هو الخميس 4 فبراير 2021، الموافق 22 جمادى الآخر 1442 هجريًا على ملعب فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأبها الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.