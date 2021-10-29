موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي ضمك ضيفًا على الهلال في الملعب الرديف بستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة 11 من الدوري السعودي 2021-22.

تعادل الزعيم في مباراته الأخيرة مع الأهلي إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ليصبح رصيده 16 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وله مباراتين مؤجلتين.

يقدم نادي ضمك بداية موسم استثنائي حتى الآن، فقبل الجولة العاشرة كان في الصدارة برصيد 18 نقطة، لكنه تراجع للمركز الثالث بعد فوز الاتحاد والشباب على الحزم والطائي على الترتيب، وتنتظره مباراة صعبة ضد الاتفاق في ذات الجولة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة الهلال وضمك وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الهلال القادمة؟

موعد مباراة الهلال وضمك هو يوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال وضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD، وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.