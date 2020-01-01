موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

بعد الفوز الكبير على الوحدة بثلاثة أهدافٍ لهدف، يستعد الهلال لمباراة صعبة ضد الشباب على ملعب جامعة الملك سعود في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2020 .

توج الزعيم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وستكون المباراة ضد الليث الأبيض تحصيل حاصل، لكنها ستكون هامة جدًا بالنسبة للضيوف الذين يمتلكون أملاً ضعيفًا في الوصول للمركز الرابع والمشاركة في دوري أبطال آسيا.

جمع الهلال حتى الآن 69 نقطة من 29 مباراة، فاز في 21 وتعادل في 6 وخسر 2، والفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني هو 8 نقاط.

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يحتل الشباب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ، ويمتلك الفرق 43 نقطة جمعهم من 12 فوز و7 تعادلات من 29 مباراة، والفارق بين الليث الأبيض والوحدة صاحب المركز الرابع هو 3 نقاطٍ فقط، لذا سيكون عليه الفوز بالكلاسيكو في محاولة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

الآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الشباب؟

يلتقي الهلال مع الشباب مساء الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 21 محرم 1442 هجريًا، على ملعب جامعة الملك سعود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و35 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الهلال والشباب من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.