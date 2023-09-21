موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الجبلين في كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

يطمح الهلال لطمأنة أنصاره بانتصار يفترض أن يكون في المتناول ولكنه يريد مصالحة الجماهير بفوز على الجبلين في كأس الملك 2024 الذي يحمل الهلال لقبه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال تعثر بالتعادل أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، ثم بالتعادل مع ضمك أيضًا في الدوري السعودي.

لا يريد تكرار الأمر ذاته في دور الـ 32 من كاس الملك 2024 حين يواجه الجبلين.

في السطور التالية نستعرض لكم موهد مباراة الهلال القادمة ضد الجبلين في كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024 هو يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة الجبلين والهلال على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجبلين - الهلال الإثنين 25 سبتمبر 2023

18:00 السعودية ومصر SSC عبد العزيز بن مساعد

SHAHID