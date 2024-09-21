موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد البكيرية في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره البكيرية في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الهلال يريد التتويج ولا شيء آخر بعد الانتشاء بفوز هام أمام الاتحاد في دوري روشن، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما البكيرية فيطمح لصنع المفاجأة وإقصاء واحد من أبرز المرشحين للتتويج بالألقاب في المملكة العربية السعودية أيًا ما كان اللقب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال القادمة ضد البكيرية في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة البكيرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة البكيرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025، هو يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:35 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البكيرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شاشة ssc ستجد مباراة البكيرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة البكيرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق شاهد.

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