موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الفتح ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.
يدخل الهلال المباراة وعينه على مصالحة أنصاره بعد مغادرة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بالهزيمة من العين 5-4 في مجموع المباراتين بتصف النهائي..
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الفتح والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
المباراة التالية
ما موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب المملكة أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.
هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الفتح
|الجمعة 26 أبريل 2024
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|SSC
|المملكة أرينا
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