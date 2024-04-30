موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد التعاون ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الهلال المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز 2-1 في كأس الملك السعودي على الاتحاد والتأهل إلى النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد التعاون والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة التعاون والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 3 مايو 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - الهلال الجمعة 3 مايو2024

18:00 مصر SSC مدينة الملك عبدالله الرياضية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن