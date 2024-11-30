موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يواجه الهلال السعودي نظيره الغرافة القطري في الجوله السادسة من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024/2025، وذلك على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

تأتي تلك المباراة في ظل احتلال الهلال المركز الثاني في مجموعة دوري أبطال آسيا 2024/2025 بعد تحقيق 13 نقطة من خمس مباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والغرافة في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراه الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 هو يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.

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