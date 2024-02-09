موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد سباهان أصفهان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

بدأت مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الهلال نظيره سباهان أصفهان الإيراني في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 على ملعب نقش جهان.

الهلال حصل على اللقب في النسخة قبل الماضية، كما وصل لنهائي النسخة الماضية وخسر اللقب لصالح أوراوا رد دايموندز الياباني، ويرغب في تصحيح الأمر وحصد البطولة مجددًا في الموسم الحالي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سباهان أصفهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة سباهان أصفهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة سباهان أصفهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 15 فبراير 2024 على ملعب نقش جهان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة سباهان أصفهان والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها بتعليق عامر الخوذيري.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

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