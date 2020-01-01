موعد مباراة الهلال القادمة ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الهلال على ملعب جامعة الملك سعود نظيره باختاكور مساء الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020، الموافق 8 رجب 1441 هجريًا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الزعيم الذي يحمل اللقب القاري عن العام الماضي يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى الانتصار على الفريق الأوزبكي في سبيل وضع قدمًا في دور الـ16 من خلال وصوله إلى النقطة التاسعة بعد 3 مباريات فقط في المجموعة.

لكن باختاكور سبق وأن برهن على أنه ليس بالفريق الهيّن، حيث انتصر على شباب الأهلي وشاهر خوردو ويتقاسم صدارة المجموعة مع الهلال، مما يُعطي جرس إنذار لكتيبة لوشيسكو بأن المباراة ستكون في غاية القوة والصعوبة بين الفريقين.

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الهزيمة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري بالنسبة للموج الأزرق تعود إلى كأس العالم للأندية، عندما خسر الهلال على يد مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح، وخلال 2020، لم يتمكن أحد قط من الخروج بأكثر من نقطة أمام زملاء بافيتيمبي جوميس، ويسعى البطل السعودي إلى مواصلة هذه السلسلة المميزة من اللا هزيمة أمام خصم عنيد وقوي مثل باختاكور.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد باختاكور والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال ضد باختاكور والقنوات الناقلة