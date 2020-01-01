موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الفيصلي في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يفتح ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية أبوابه لقمة كبيرة ستجمع بين الفيصلي صاحب الأرض والجمهور أمام الهلال، في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموج الأزرق منتشٍ بالانتصار الهام الذي حققه على الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأهل به إلى نصف نهائي البطولة، ويسعى إلى مواصلة النجاحات هذا الموسم ومواصلة تصدر الدوري.

في الوقت نفسه فإن الفيصلي من المفاجآت السارة هذا الموسم في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة ويعيش حالة فنية مميزة باستثناء آخر مباراتين فقط من تراجع النتائج.

لذلك فالمهمة لن تكون سهلة على رفاق بافيتيمبي جوميس، فالمحافظة على الصدارة أمام خصم عنيد أمر في غاية الصعوبة، ولكن كتيبة الهلال بتألقها اللافت للنظر هذا الموسم بمقدورها اجتياز هذا التحدي الصعب.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفيصلي - الهلال مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية الإثنين 20 يناير 2020،

25 جمادي الأول 1441،

18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يغيب عن الهلال في مباراة الفيصلي أي لاعب، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب لوشيسكو.

سيلعب رازفان لوشيسكو بطريقته المعتادة، حيث المعيوف في حراسة المرمى وأمامه البليهي وهيون سو، ثم عبد الله عطيف وكويار، وفي الأمام جيوفينكو وجوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيصلي

لن يفتقد الفيصلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الهلال القادمة، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

تقرير الفريق الاول لكرة القدم#الفيصلي pic.twitter.com/F1cmOCqz68 — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) December 30, 2019

من المتوقع أن يبدأ بريكليس تشاموسكا بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بإيجور روسي ورافائيل سيلفا في قلب الدفاع، في حين يقود ويليام ألفيس دي أوليفيرا هجوم الفريق وخلفه كلٌا من لويزينهو، يوسف الجبلي وخالد الكعبي.



التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - خالد الغامدي

كاليم هايلاند - رولي بونيفاسيا

لويزينهو - يوسف الجبلي - خالد الكعبي

ويليام دي أوليفيرا