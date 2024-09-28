موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على موعد مباراة الهلال والشرطة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الهلال مشواره في بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد عندما يستضيف الشرطة العراقي في الجولة الثانية من البطولة.

ويشارك الهلال رفقة الشرطة، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

ويسعى الهلال لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على الريان في الجولة الماضية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 على ملعب المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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