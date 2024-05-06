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دوري روشن السعودي
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بلال محمد

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الهلال v الحزمدوري روشن السعوديالهلالالحزم

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم في الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الحزم ضمن مباريات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الهلال المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز 2-1 على الأهلي في المباراة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لحسم لقب الدوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الحزم والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 11 مايو 2024 على ملعب المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - الحزمالسبت 11 مايو 2024،
18:00 السعودية ومصر		SSCالمملكة آرينا

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