موعد مباراة الهلال ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي الغيابات والتشكيل المتوقع، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الهلال لأن يعود مرة أخرى إلى المنافسات المحلية، عندما يلتقي مع الحزم مساء الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يعيش حالة تاريخية بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في بطولة كأس العالم للأندية، فأداء الموج الأزرق كان رائعًا في الثلاث مباريات واستحق أن يتوج بالبورونزية لولا ركلات الحظ الترجيحية.

مباراة الحزم ستكون فرصة للهلال من أجل العودة بقوة وإرسال رسالة للمنافسين مفادها أنه سيعيد كأس الدوري من جديد إلى خزائنه بعد خسارتها في الجولات الأخيرة الموسم الماضي للنصر.

الهلال لديه من النقاط 20 نقطة ولعب 9 مباريات فقط، ويبتعد عن الصدارة بـ6 نقاط فقط، والفوز على الحزم سيكون خير بداية من أجل استعادة الصدارة التي خسرها لإنشغاله القاري.

في الوقت نفسه فإن الحزم يقطن في المركز الحادي عشر ولديه من النقاط 14 نقطة، ويعيش الفريق حاليًا حالة من التذبذب وسلسلة من الهزائم آخرها أمام الفتح متذيل الترتيب السابق، مما يسهل الأمور على كتيبة المدرب لوشيسكو أكثر وأكثر.

الآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الحزم، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

الهلال يُعلن إصابة كارلوس إدواردو ويُحدد مدة غيابه

موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الحزم الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الحزم

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يغيب عن الهلال في مباراة الحزم سوى سلمان الفرج للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة للموج الأزرق.

قائمة الزعيم مليئة بالحلول لتعويض غياب السعودي الدولي، لكن من المتوقع أن يدفع لوشيسكو بعبد الله عطيف كارتكاز بجانب كويار، وتحريك إدواردو لكي يلعب على الجهة اليمنى، ومن المرجح أن يبدأ ببقية عناصره الأساسية.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للحزم

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإيقاف أو الإصابة، وسيدخل الفريق بكامل قواه استعدادًا لمقابلة الهلال.

يبدأ بيع تذاكر مواجهة #الحزم و #الهلال مساء يوم غدٍ الثلاثاء والاربعاء الساعة الرابعة عصراً

وقد خُصّص مركز الريف الفرنسي كمنفذ بيع لتذاكر الأفراد؛ بينما ستباع تذاكر العوائل عبر منافذ البيع في مقر نادي #الحزم

( البوابة الشمالية )

💙❤💛#الحزم_الهلال pic.twitter.com/x6UULyU15e — نادي الحزم السعودي (@AL7AZEMFC) December 23, 2019

سيبدأ المدرب صاحب الـ40 عامًا المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة مع الفريق، وسيتواجد عسله في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي وسام السويد، سيف حسين، أليماو والخلف، ويكون ثنائي الوسط هما موراليو والعياف، وسيكون المهاجم هو كارلوس ستراندبيرج وخلفه الثلاثي فتوحي، حسن الحبيب وأسانتي.

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله وسام السويد - سيف حسين- فاجنر أليماو - أسامة الخلف

لويز فيليبي موراليو - فارس العياف

ايرنست أسانتي - حسن الحبيب - إدريس فتوحي

كارلوس يتراندبيرج