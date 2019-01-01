موعد مباراة الهلال والترجي التونسي، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الهلال والترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2019 المقمة بقطر، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل؟ وما هي أسعار التذاكر؟

ندى الشافعي

تقام المباراة التى يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي بين الهلال والترجي التونسي ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الآخر 1441 هجرياً، على ملعب جاسم بن حمد.

ويستعد بطل دوري أبطال أفريقيا لخوض أولى مبارياته في البطولة ضد الزعيم بطل دوري أبطال آسيا ، وسوف يتأهل الفائز إلي الدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر على أرضها لمواجهة فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، بينما يتنافس الخاسر على المركز الخامس أو السادس مع الخاشر من مباراة السد ومونتيري المكسيكي.

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هذه المغامرة الأولى للهلال في كأس العالم للأندية في تاريخه، حيث أنه لم يفز باللقب الآسيوي منذ 19 عامًا، أي في نفس السنة التي خرج فيها مونديال الأندية العالمي للنور، أما الترجي فهذه المشاركة الثالثة له في تاريخه، وفي المناسبتين السابقتين خسر من فريقين عربيين في مباراته الأولى.

كانت مشاركة نادي الدم والذهب الأولى في المونديال عام 2011 بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا، وخسر في مباراته الأولى من السد بهدفين لهدف، فخاض مباراة المركز الخامس والسادس وخسرها من مونتيري، أما المناسبة الثانية فكانت العام الماضي في الإمارات، وفيها واجه المكشخة العين صاحب الأرض وخسر بالثلاثة، لكنه هذه المرة فاز في مباراة تحديد المركز الخامس على جوادالاخارا بركلات الترجيح.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال والترجي التونسي في كأس العالم للأندية ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الهلال والترجي التونسي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - الترجي استاد جاسم بن حمد السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

17:00 السعودية، 15:00 تونس beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الترجي:

يمكنك الحصول على تذكرة مباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية من خلال الدخول على موقع الفيفا الذي تم تخصيص فيه قسم خاص لكأس العالم للأندية... احجز تذكرتك من هنا

تم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأعلى سعرًا 100 ريال قطري، أما الثانية فسعرها 50 ريال، والثالثة تُكلف 25 ريال، كذلك تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وسعر المقعد فيها بنفس سعر الفئة الثالثة.

الفئة السعر الأولى 100 ريال الثانية 50 ريال الثالثة 25 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

بعد استبعاد نواف العابد من قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية، أجبرت الإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج لوشيسكو ضمه، كذلك عاد للزعيم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس ومحمد البريك من الإصابة، لتكتمل بذلك صفوفه قبل مواجهة الترجي.

لن يغير مدرب الموج الأزرق فلسفته التي أهدته دوري أبطال آسيا، وسيدفع بالمعيوف في حراسة المرمى وأمامه الرباعي البليهي وجانج هيون سو والبريك والشهراني، وسيتكون وسط الميدان من الرباعي كارييو وكنو وعطيف والدوسري، وسيقود الهجوم بافيتيمبي جوميس وخلفه سيباستيان جيوفينكو.

التشكيل | 4-4-1-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سالم الدوسري - عبد الله عطيف - محمد كنو - أندريه كارييو

سيباستيان جيوفينكو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

أشارت تقارير صحفية إلى أن خليل شمام سيغيب عن الترجي في مباراة الهلال في كأس العالم للأندية بداعي الإصابة، وعداه سيكون الفريق كامل العدد.

أبطال أفريقيا وصلوا 🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳



أهلاً وسهلاً بالترجي الرياضي في الدوحة 💛 pic.twitter.com/gZasqm2Myd — Road to 2022 (@roadto2022) December 10, 2019

لا ينوي معين الشعباني الخروج من الدور الأول كما حدث السنة الماضية، لذا سيبدأ بأفضل عناصره المتاحة من أجل تخطي الموج الأزرق القوي جدًا، وسيدفع بمعز بن شريفية في حراسة المرمى، وأمامه سيتواجد الرباعي سامح الدربالي ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وإلياس شيتي، وسيدفع في الوسط بالثنائي كوليبالي وبونسو، وأمامهم سيلعب الثلاثي أنيس البدري وبن غيت والهوني، وسيقود الهجوم إبراهيم واتارا.

التشكيل | 4-2-3-1