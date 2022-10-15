تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

بعد فترة توقف طويلة لمشاركة منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، يستقبل الهلال، نظيره الباطن ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

ونجح الموج الأزرق في الفوز بآخر مبارياته قبل فترة التوقف، على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطة 17.

على الجانب الآخر الباطن هذا الموسم يعاني بشكل واحد، إذ يتذيل ترتيب الدوري، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يتحدد الموعد النهائي لمباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23، ولكنه سيكون عقب نهاية المونديال ومن المتوقع إقامة المباراة يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والباطن عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الباطن الخميس 15 ديسمبر 2022،

. SSC شاهد VIP ملعب فيصل بن فهد

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