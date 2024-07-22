تعرف على موعد مباراة النصر أمام بورتيمونينسي الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل النصر استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، والمقام في البرتغال.

ومن المنتظر أن يلعب العالمي، أمام بورتيمونينسي في ثالث التجارب الودية على ملعب بورتيماو البلدي، بعد التعادل مع فارينزي في اللقاء الودي الأخير.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة النصر وبورتيمونينسي الودية، هو يوم الأربعاء 24 يوليو 2024، على ملعب بورتيماو البلدي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبورتيمونينسي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية، بتعلق راشد الدوسري.