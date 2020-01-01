موعد مباراة النصر والعين في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام العين في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب مرسول بارك لاستقبال مباراة هامة لأصحاب الأرض، النصر، أمام العين وذلك لحساب الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أخيرًا عاد العالمي لنغمة الانتصارات بعد إقالة المدرب روي فيتوريا، حيث فاز بصعوبة على الفيصلي في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين، ليودع بذلك مراكز الهبوط التي لم يفارقها منذ بداية الدوري.

بات زملاء عبد الرزاق حمدالله لديهم 11 نقطة ووصلوا إلى المركز الثاني عشر، والهدف الحالي للفريق بات واضحًا هو مواصلة التحسن والتطور والعمل على الاقتراب من القمة مرة أخرى.

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في الوقت نفسه فإن العين لن يكون بالخصم الهيّن، فصحيح أنه يأتي في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، لكنه يعيش حالة جيدة مؤخرًا كللها بإخراج الأهلي من الكأس والفوز على التعاون بالجولة الماضية.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر أمام العين وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر والعين؟

موعد مباراة النصر والعين هو الجمعة 8 يناير 2021، الموافق 24 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة النصر والعين عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.