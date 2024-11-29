موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يواجه النصر السعودي نظيره السد القطري في الجوله السادسة من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024/2025، وذلك على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

تأتي تلك المباراة في ظل احتلال النصر المركز الثالث في مجموعة دوري أبطال آسيا 2024/2025 بعد تحقيق 13 نقطة من خمس مباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والسد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراه النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 هو يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.