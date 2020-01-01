موعد مباراة النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام مواطنه التعاون في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والمقامة في قطر، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل ستاد المدينة التعليمية بقطر مباراة سعودية بطابع قاري، عندما يلتقي النصر مع نظيره التعاون ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتأهل النصر إلى هذا الدور بعد تصدره لمجموعته التي ضمت السد وسيباهان والعين، وتضع كتيبة روي فيتوريا عينها بصورة أساسية على تعويض إخفاقها المحلي بأن تظفر باللقب الآسيوي الغائب منذ فترة طويلة.

تأهل التعاون بصوت كانت درامية إلى حدٍ كبير، حيث انتصر الفريق في اللحظات الأخيرة على الدحيل بهدفٍ نظيف ليخطف المركز الثاني ويرافق بيرسبوليس من مجموعته إلى ثمن النهائي.

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يُشرف حاليًا على تدريب التعاون باتريس كارتيرون، الذي سبق له وأن تولى تدريب العالمي من قبل في تجربة كانت سيئة للغاية، ربما ستكون فرصة جيدة لمدرب الزمالك السابق بأن يُبرهن على قدراته للنادي العاصمي.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والتعاون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟

تُقام مباراة النصر أمام التعاون مساء الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، الموافق 10 صفر 1442 هجريًا، على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.