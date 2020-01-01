موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام الباطن في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب نادي الباطن، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الباطن يوم الإثنين، وذلك بملعب نادي الباطن لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني العالمي من بداية كارثية للدوري، إذ لم يتمكن من الفوز في أي مباراة مع هزيمته في 4 مباريات وتعادله في 4، ليتواجد بالمركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط فقط.

تحسنت الأمور نسبيًا الأسبوع الماضي بعد أن تمكن النصر من بلوغ ربع نهائي كأس الملك في أعقاب الفوز على الرائد بهدفين نظيفين، والآن الأنظار تتجه نحو تصحيح المسار بالدوري بالتغلب على الباطن.

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لكن أصحاب الأرض لن يكونوا بالخصم الهيّن، فهم انتصروا على أبها بالكأس بثلاثية وقبلها في الدوري بهدفين لهدف على الفتح، ليتواجدوا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر والباطن وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر والباطن؟

موعد مباراة النصر والباطن هو الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، الموافق 6 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب نادي الباطن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة النصر والباطن عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - النصر الإثنين 21 ديسمبر 2020،

6 جمادى الأول 1442،

15:30 السعودية، 14:30 مصر الرياضية السعودية نادي الباطن

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب روي فيتوريا على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الله الشنقيطي - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - بيتروس

أيمن يحيى - بيتي مارتينيز - نور الدين أمرابط

عبدالرزاق حمدالله

التشكيل المتوقع للباطن:

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوسيه جاريدو على التشكيل الآتي: