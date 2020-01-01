موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام أبها في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان، والقنوات الناقلة..

يستعد النصر للارتحال إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية لمواجهة أبها، وذلك لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يعيش حالة صعبة في الآونة الأخيرة تجسدت في خسارته للقب كأس الملك لصالح الهلال، وبعد أيام قليلة من الهزيمة أيضًا على يد الموج الأزرق ولكن لحساب الدوري.

يأتي النصر حاليًا في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط، مركز لا يليق بقيمة أو حجم وصيف النسخة الماضية، مما يضع مستقبل المدرب روي فيتوريا على المحك.

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أبها هو الآخر لا يعيش أفضل مواسمه، فبعد موسم ماضي كان جيدًا إلى حد كبير، ها هو الآن في المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط فقط من خمس مباريات.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر أمام أبها هو الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، الموافق 18 ربيع الآخر 1442، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 14:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر وأبها مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة أبها - النصر مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الخميس 3 ديسمبر 2020،

18 ربيع الآخر 1442،

15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA Sports HD

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يعتمد روي فيتوريا على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

بيرند جونز

سلطان الغنام - مايكون - عبد الله العميري - كيم جين سو

بيتروس - عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم

خالد الغنام - عبد الرزاق حمدالله - مارتينيز

التشكيل المتوقع لأبها

#عيونك_تكفي لمشاهدة مباريات وتمارين #نادي_أبها

فقط ...

استخدام الكمامة في جميع الأماكن وفي مختلف الأوقات، كي تحميك من انتقال العدوى (بإذن الله) . pic.twitter.com/WT4iDUHtaY — نادي أبها السعودي (@abhaFC) November 30, 2020

من المتوقع أن يبدأ عبد الرزاق الشابي بالتشكيل الآتي: