موعد مباراة النصر ضد ضمك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على ضمك مساء الخميس 30 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للعالمي، إذ يسعى إلى مواصلة مطاردة الهلال ومنازعته على صدارة ترتيب الدوري، وقد تكون هذه المباراة سهلة إلى حد كبير كون ضمك يُعاني الأمرين هذا الموسم.

ضمك يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط فقط، ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ الرابع عشر من ديسمبر الماضي، ولكن يتوقع أن يُقاتل الفريق في سبيل تحقيق المفاجأة وإرهاق النصر قدر المستطاع.

في الوقت نفسه فإن الفريق الأصفر سيكون جاهزًا بالقوة الضاربة من أجل سحق أصحاب الأرض، تمامًا كما جرى في مباراة الذهاب التي شهدت فوزًا سهلًا بهدفين نظيفين للنصر.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة.

صراع بين النصر والشباب على سميحان النابت

موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - النصر الأمير سلطان بن عبد العزيز الخميس 30 يناير 2020،

5 جمادي الآخر 1441،

16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

لا يُعاني النصر من أي غيابات وستكون جميع الخيارات متاحة أمام ضمك.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من نايف الماس ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو وأحمد موسى وأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

بيتروس - عبد الله الخيبري

نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع لضمك

لن يفتقد ضمك لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة النصر، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

من المتوقع أن يبدأ نور الدين بن زكري بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى ومن أمامه خط دفاعي يقوده ماجد هزازي ومنتصف ملعب يتصدره زيزنهو ومحسن ياجور كمهاجم صريح.



التشكيل | 4-2-3-1

شمس الدين رحماني

ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني

محمد أبو سبعان - سامي النعجي

زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر

إيمليانو زيلايا