موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الشباب ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

في ختام قوي للجولة 11 من الدوري السعودي 2021-22، سيكون عشاق الكرة في المملكة على موعد مع ديربي الرياض بين النصر والشباب، وذلك على الملعب الرديف بستاد الأمير فيصل بن فهد.

لم تكن بداية الشباب جيدة لهذا الموسم، لكنه عاد من بعيد وأنهى الجولة العاشرة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بعد أن فاز على الطائي بالثلاثة.

النصر لا يبدو بخير هذا الموسم خاصةً في الآونة الأخيرة، فمنذ خروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال، خسر من الاتفاق ثم تعادل مع الفيحاء، ليتواجد في المركز السابع برصيد 13 نقطة، لكن تبقى له مباراتين مؤجلتين.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الشباب ضد النصر؟

موعد مباراة النصر ضد الشباب هو الجمعة 5 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، 6:45 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD، وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.