موعد مباراة النصر والوحدات الإياب في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام الوحدات الأردني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي النصر من نظيره الوحدات، في مباراة هامة تقام بينهما على ملعب مرسول بارك بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

العالمي وضع قدمًا في ثمن النهائي بعد الفوز على فولاد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة الثامنة ويصبح في حاجة للفوز على العملاق الأردني لضمان التأهل.

من جهة أخرى تلقى الوحدات هزيمة جديدة كانت على يد السد بهدفين نظيفين، لتنتهي آماله رسميًا في العبور بتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

الجدير بالذكر أن مباراة الجولة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والوحدات وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والوحدات؟

موعد مباراة النصر والوحدات هو الإثنين الموافق 26 أبريل 2021، الموافق 14 رمضان 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدات؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب البث المباشر لمباراة النصر والوحدات عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.