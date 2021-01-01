موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل النصر ضيفًا على نادي الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار الجولة 22 من الدوري السعودي 2021.

بعد أن انتشى العالمي بالفوز في ديربي الرياض على الهلال في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تعثر في مفاجأة مدوية وتعادل مع نادي أبها بهدفين لمثلهما في الأسبوع التالي، ليصبح رصيد فارس نجد 29 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

خسر الاتفاق من التعاون في الجولة الأخيرة من الدوري بثلاثة أهدافٍ نظيفة، فتوقف رصيده عند النقطة 30 في المركز السادس في جدول الترتيب، وتشتعل مباراته ضد النصر حتى قبل بدايتها بأيام.

فيديو: نتيجة مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2021

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والاتفاق في الجولة 22 من الدوري السعودي 2021 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر ضد الاتفاق؟

موعد مباراة النصر والاتفاق هو يوم الجمعة 5 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 21 رجب 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 5:20 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.