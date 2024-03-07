تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Nassr - Al Fateh Saudi Pro LeagueGettyImage
دوري أبطال آسيا
team-logo
team-logo
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
بلال محمد

موعد مباراة النصر القادمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

Al Nassr FC v Al-Ainدوري أبطال آسياAl Nassr FCAl-Ain

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستعد النصر لقمة حاسمة حينما يستضيف العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الأول بارك.

ويدخل النصر، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتخطي عقبة الفريق الإماراتي، والوصول إلى نصف نهائي المسابقة، ومصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب في الإمارات، قد انتهت لصالح العين بهدف دون رد، سجله سفيان رحيمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 11 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

أما إن كانت في الإمارات العربية المتحدة، تستطيع مشاهدة القمة على أبو ظبي الرياضية آسيا 1.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالنصر - العين
الموعدالإثنين 11 مارس 2024
التوقيت22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
القنوات الناقلةbeIN Sports AFC
البث عبر الإنترنت
القنوات الناقلة في السعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
البث عبر الإنترنت في السعودية
القنوات الناقلة في الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 1
الملعبالأول بارك

إعلان

اختيارات المحررين