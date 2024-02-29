تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr Al-Fayha 2023-24Getty
دوري أبطال آسيا
team-logo
team-logo
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
مصعب صلاح

موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسياAl-Ain v Al Nassr FCAl Nassr FCAl-Ain

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستعد النصر لقمة حاسمة حينما يحل ضيفًا على العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد.

النصر تجاوز الفيحاء في دور الـ16 منتصرًا بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين، بينما تأهل العين لهذا الدور على حساب ناساف بنتيجة 2-1.

ويبحث رفاق كريستيانو رونالدو عن أول لقب للعالمي في دوري أبطال آسيا بوجود كتيبة من النجوم في النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العين والنصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة العين والنصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 4 مارس 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالبث في السعوديةالملعب
العين - النصرالإثنين 4 مارس 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		beIN Sports AFC
TOD TV		SSC SPORT HD
شاهد		هزاع بن زايد
إعلان

اختيارات المحررين