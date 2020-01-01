موعد مباراة النصر القادمة ضد العين في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد المباراة المقبلة للنصر أمام العين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب هزاع بن زايد قمة من قمم كرة القدم الآسيوية، عندما يستضيف العين نظيره النصر مساء الثلاثاء 18 فبراير 2020، الموافق 24 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أصحاب الأرض تلقوا هزيمة في قمة القسوة من سباهان الإيراني في الجولة الأولى برباعية نظيفة، مما يُثقل كاهلهم بالمزيد من الضغوطات بُغية تعويض الجماهير عن الهزيمة القاسية وتحسين الموقف في دور المجموعات قليلًا.

بينما يسعى النصر إلى الابتعاد عن الحسابات بتحقيق الفوز على العين، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى مع السد في الرياض بهدفين لكل فريق، ومع وجود سباهان بهذه القوة فيبدو أن المنافسة ستكون رباعية على المركزين المؤهلين في هذه المجموعة الحديدية.

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موعد مباراة النصر ضد العين والقنوات الناقلة