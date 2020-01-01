موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد النصر لاستقبال العدالة على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل العالمي نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه للفوز الثالث على التوالي بالدوري على حساب التعاون، ليستمر في مطاردة المتصدر الهلال وإن بقيّ الفارق بينها 9 نقاط.

وكان النصر قد فاز على أبها ثم الوحدة وأخيرًا التعاون وذلك بعد خسارته في أول مباراة بعد العودة من توقف كورونا الطويل بنتيجة 4-1 من الهلال في قمة الكرة السعودية.

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في الوقت نفسه العدالة لا يعيش أفضل فتراته، إذ أنه يتذيل ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ولا تزال الفرصة سانحة له للاقتراب من مناطق البقاء شريطة خطف الثلاث نقاط من كتيبة روي فيتوريا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد العدالة والقنوات الناقلة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والعدالة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.