موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل النصر على ملعبه مرسول بارك نظيره التعاون، في مباراة مثيرة تقام بينهما لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل النصر رغم البداية الجيدة أمام ضمك في الاستمرار بنفس الشاكلة، إذ تلقى هزيمة غير متوقعة من الفيصلي بهدفين لهدف أثارت غضب الجماهير.

فيما تعادل التعاون مع الحزم بالجولة الأولى بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن المعتاد أن يكون سكري القصيم دائمًا ندًا عنيدًا للغاية أمام الكبار، مما يبشر بمباراة ممتعة أمام العالمي.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر والتعاون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟

موعد مباراة النصر والتعاون هو الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، الموافق 18 محرم 1443، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

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