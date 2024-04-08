موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في الجولة 28 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على ملعب الأول بارك

يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

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ويسعى النصر لمصالحة جماهيره، بعد فقدان لقب السوبر السعودي، عقب الخسارة من الهلال في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 19 ابريل 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الفيحاء الجمعة 19 أبريل 2024،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC الأول بارك

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