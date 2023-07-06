تعرف على موعد مباراة النصر السعودي والزمالك المصري في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

مباراة مرتقبة للغاية تجمع اثنين من عمالقة الكرة العربية وهما النصر السعودي والزمالك المصري لحساب دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان.

جمهور الفريقين وجمهور الكرة العربية بشكل عام ينتظر تلك المباراة الهامة التي ستتناثر فيها الفنيات على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

بل إن الأمر لا ينطوي على أي مبالغة إن تحدثنا عن أن جمهور كرة القدم حول العالم سينتظر اللقاء نظرًا لمشاركة أحد أهم اللاعبين على الإطلاق عبر التاريخ فيه وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة النصر السعودي والزمالك المصري في البطولة العربية.. الموعد والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية وأبرز التفاصيل.

أين تقام مباراة النصر والزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان؟

تقام مباراة النصر السعودي والزمالك المصري في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان في المملكة العربية السعودية.

تحديدًا يستضيف ملعب الملك فهد الدولي هذه المباراة التي تقام بين فريقين من بين الأكثر شعبية في العالم العربي.

ما هو موعد مباراة النصر والزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان؟

موعد مباراة النصر والزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان هو يوم الخميس 3 أغسطس 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة النصر والزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان؟

ستذاع مباراة النصر والزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC" يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" والتي تنطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الزمالك الخميس 3 أغسطس 2023

18:00 السعودية ومصر SSC الملك فهد الدولي

ما هو سجل المواجهات الثنائية بين النصر والزمالك؟

التقى الفريقان الكبيران في مواجهتين سابقتين لحساب البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، وكذلك في البطولة العربية بنسخة 2017 التي فاز بها الترجي التونسي.

ويسيطر الزمالك على التاريخ المتعلق بمواجهاته المباشرة ضد النصر.. إذ إن الزمالك يملك انتصارين في المباراتين.