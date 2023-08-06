يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي، التي تقام لحساب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.
النصر تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بعد الحصول على وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ثم تمكن في ربع النهائي من تخطي عقبة الرجاء المغربي بنتيجة 3-1.
أما الشرطة، فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ثم حقق فوزًا عريضًا على السد القطري في ربع النهائي بنتيجة 4-2.
وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة
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ما هو موعد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟
موعد مباراة النصر والشرطة في نصف كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، هو يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟
تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والشرطة على شاشتها.
كما يمكن متابعة المباراة عبر شاهد VIP
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - الشرطة
|الأربعاء 9 أغسطس 2023،
18:00 مصر والسعودية
|SCC
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
تشكيل النصر المتوقع:
التشكيل| 4-2-3-1
نواف العقيدي
سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – أليكس تيليس
عبد الإله الخيبري – سيكو فوفانا
ساديو ماني - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا
كريستيانو رونالدو