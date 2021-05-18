موعد مباراة النصر ضد الرائد، القنوات الناقلة والتذاكر

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الرائد في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وطرق شراء وأسعار التذاكر

يستعد نادي النصر لمباراةٍ هامة ضد الرائد في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، ستقام على أرضه بملعب مرسول بارك.

أهمية هذه المباراة ليست لصعوبة الخصم، بل لصعوبة موقف العالمي في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاطٍ عن التعاون الثالث والاتحاد الرابع، لكن سكري القصيم متقدم على فارس نجد بمباراة.

يحتاج النصر للفوز بمباراته ضد رائد التحدي والمباراتين التاليتين إذا ما أراد الحصول على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك عليه انتظار تعثر منافسيه المباشرين التعاون والاتحاد.

لا تقل أهمية المباراة بالنسبة للرائد عنها بالنسبة للنصر، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة، والفارق بينه وبين الوحدة المتوجد في منطقة الهبوط هو 5 نقاطٍ فقط، وعليه الخروج من مرسول بارك ولو بنقطة تساعده على البقاء.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الرائد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

متى مباراة النصر ضد الرائد؟

موعد مباراة النصر ضد الرائد هو الخميس 20 مايو 2021، الموافق 8 شوّال 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات الدوري السعودي على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر ضد الرائد عبر موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الرائد الخميس 20 مايو 2021،

8 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA SPORTS HD مرسول بارك

ما هي شروط الحصول على تذاكر مباراة النصر ضد الرائد؟

هناك شروط وضعتها اللجنة المنظمة للحصول على تذاكر المباريات في الدوري السعودي وهي:

لا يحق للمشتري استرداد مبلغ التذكرة أو جزء منه ويتحمل كامل مسؤولية اختيار الفئة.

أن يكون حامل التذكرة محصن موضحًا ذلك بتطبيق توكلنا.

تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول.

نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية يمنع دخول الأطعمه للملعب.

لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس

الالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب.

نظرًا لتطبيق إجراءات التباعد قد يتم تغيير المقعد المخصص بمقعد في نفس الفئة أو في فئة بنفس المبلغ أو أكثر.

على من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر ضد الرائد؟

لا يوجد إلا طريقة واحدة لشراء تذاكر النصر والرائد في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021، وهي الدخول الموقع المخصص لهذا الغرض.

اضغط هنا للحصول على تذكرة النصر والرائد

أما أسعار التذاكر فتتراوح من 50 إلى 5000 ريال سعودي، وذلك حسب الفئة.

بدأ حجز التذاكر لمباراة #النصر_الرائد عبر المنصة الإلكترونية 🤩👏🏻 https://t.co/TwyW8gzZDT



تعرف على مناطق مدرج مرسُول بارك المختلفة واختار المكان اللي تحبه 😎 💪🏻 #رجع_للقلب_نبضه #مرسول_بارك pic.twitter.com/NfGabV5WYf — مرسُول بارك - Mrsool Park (@VictoryArena_sa) May 18, 2021

الفئة السعر A ( Single & Family ) 90 ريال B ( Single & Family ) 75 ريال C (Singles Only) 50 ريال D (Singles Only) 60 ريال E ( Single & Family ) 75 ريال F ( Single & Family ) 90 ريال G ( Single & Family ) 175 ريال H ( Single & Family ) 90 ريال I ( Single & Family ) 75 ريال J (Singles Only) 60 ريال K (Singles Only) 50 ريال L ( Single & Family ) 75 ريال M ( Single & Family ) 90 ريال GALLERY LOUNGE 2 650 ريال GALLERY LOUNGE + 750 ريال GALLERY LOUNGE 1 650 ريال SPORT LOUNGE 2 (Singles Only) 650 ريال PLATINUM LOUNGE 1,400 ريال SPORT LOUNGE 1 (Singles Only) 650 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 2,500 ريال THE TERRACE (3 SEATS) 5,000 ريال

التشكيل المتوقع للنصر

يغيب عن النصر علي لاجامي وعبد الفتاح عسيري وأيمن يحيى للإصابة، كذلك الثنائي نور الدين أمرابط وعبد الرحمن الدوسري للإيقاف بعد حصولهما على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضد العين.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - بيتروس

خالد الغنام - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي

عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع للرائد

من المتوقع أن يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بالتشكيل الآتي..

🔺واصل فريق #الرائد التدريبات اليوم الأثنين في إطار استعداداته لمواجهة النصر يوم الخميس المقبل



🔺 جاء التمرين بمتابعة رئيس النادي فهد المطوع حيث شمل فقرات لياقية ببدايتها تلاها تمارين فنية منوعة نفذها المدرب بيسنيك هاسي pic.twitter.com/FkUw6DyRja — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) May 17, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

عز الدين دوخة

خالد الخثلان - حسين الشويش - عبد الله الفهد - نيمانيا ميليتيتش

أرناود دجوم - سلطان الفرحان

عبد الله المقرن - ماركو مارين - أحمد الزين

كريم البركاوي