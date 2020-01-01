موعد مباراة النصر ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام التعاون في كأس السوبر السعودي وما هي القنوات الناقلة، وذلك بعد الفوز الكبير على الفيحاء برباعية..

استمر النصر في نتائجه المميزة هذا الموسم، وحقق فوزًا كبيرًا على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتطلع النصر إلى تحقيق البطولة الأولى له هذا الموسم، عندما يلتقي مع التعاون في كأس السوبر السعودي، في مباراة من المقرر لها أن تكون يوم السبت الموافق 4 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 9 جمادي الأول 1441 هجريًا، على ملعب الجوهرة المشعة.

التعاون كان المفاجأة السارة للكرة السعودية العام الماضي وحقق الكأس بعدما سحق الهلال في نصف النهائي بخماسية ثم انتصر على الاتحاد في النهائي، فعادته هي إرهاق الكبار مما يُرجح مباراة صعبة للغاية على كتيبة المدرب روي فيتوريا.

في الوقت نفسه فإن العالمي يعيش حالة مميزة للغاية هذا الموسم، ولن يقبل جمهوره سوى بالعودة من جدة باللقب الأول، ليكون بمثابة المحفز للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري وبالتبعية المحافظة على اللقب الغالي لعام ثانٍ على التوالي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة..



موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - التعاون الجوهرة المشعة السبت 4 يناير 2019،

9 جمادي الأول 1441،

20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

يدخل النصر مباراة التعاون شبه مكتمل الصفوف بعد عودة الثلاثي سلطان الغنام، يحيى الشهري وفراس البريكان، ليصبح الفريق كاملاً باستثناء استمرار غياب عبد الفتاح آدم بسبب الإصابة.

العضو الذهبي بنادي #النصر الأستاذ يوسف بن محمد القفاري يقدم دعماً مالياً للنادي مقداره خمسمائة ألف ريال .#معاك_يانصر pic.twitter.com/TJ58NyY0R5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2020

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى وأمامه قلبي الدفاع عبد الله مادو ومايكو بيريرا، بينما يتولى عبد الرزاق حمد الله مسؤولية الهجوم وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو ونور الدين أمرابط.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

بيتروس - عبد الله الخيبري

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

لن يغيب عن التعاون أي لاعب أمام النصر، وسيدخل الفريق مكتمل الصفوف لهذه المباراة الكبيرة.

📄 صرفت إدارة النادي راتب شهر ديسمبر 2019 م للآعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والإدارية وجميع العاملين في #التعاون .. — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 2, 2020

يتوقع أن يعتمد المدرب المؤقت على التشكيلة المعتادة لسكري القصيم حيث بكاسيو في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي يقوده طلال عبسي ورباعي في منتصف الملعب بقيادة هيلدون راموس وثنائي الهجوم مكون من أميسي وتوامبا.

التشكيل | 4-4-2

كاسيو مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو - طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا

ساندرو مانويل - ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني

سيدريك أميسي - توامبا