موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستقبل الباطن بملعبه نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر النصر قمة الجولة الماضية أمام الاتحاد، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة ويخسر مركز الوصافة لصالح الشباب.

الباطن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، ويبتعد فقط بنقطة عن مراكز الهبوط، لذلك فلا بديل عن الفوز للابتعاد عن هذا الصراع الضخم.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا الآن موعد مباراة النصر والباطن وما هي القنوات الناقلة..

متى موعد مباراة النصر القادمة؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الباطن هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 15:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الباطن والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.