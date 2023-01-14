موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والاتفاق في الجولة الرابعة عشر لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مرسول بارك، مباراة منتظرة تجمع بين النصر والاتفاق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

وينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارغ الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.

ويدخل النصر المباراة بعد تعادل سلبي أمام الشباب في الجولة الماضية، ليستمر في الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

أما الاتفاق فيدخل المباراة بعد خسارة من الفتح بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند النقطة 16، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الاتفاق في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 22 يناير 2023، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتفاق الأحد 22 يناير 2023،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC،

شاهد VIP مرسول بارك

Shahid