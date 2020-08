موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

. منذ قدومه إلى الدوري السعودي، حطم الأرقام القياسية، سقط الحراس واحدًا تلو الآخر أمام أقدامه ورأسياته! 🤯 . في أقل من موسمين، هذه كانت أرقام الجلاد @abderrazak_hamdallah ! 🏹 . حمد الله يُطرب ويُمتع كل من يراه! 🤩💛 . #النصر - #العالمي - #الدوري_السعودي - #الأخضر - #السعودية - #دوري_الامير_محمد_بن_سلمان - #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين - #المغرب - #حمدالله - #عبدالرزاق_حمدالله

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Aug 26, 2020 at 12:19pm PDT