موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والأخدود في الجولة الرابعة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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يستضيف نادي النصر ضيفه الأخدود، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، على استاد الأول بارك.

النصر هذا الموسم يقدم مستويات مميزة، جعلته في المركز الثاني خلف الهلال بفارق أربع نقاط، برصيد 31 نقطة بعد الفوز على الوحدة في الجولة الماضية، كما يعيش فترة رائعة على المستوى الأسيوي ويتصدر مجموعته بعد الفوز على الدحيل.

أما الأخدود، فيعيش فترات صعبة وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط بالدوري هذا الموسم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 24 نوفمبر 2023، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأخدود عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الأخدود الجمعة 24 نوفمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC Sports HD/SD 1

شاهد الأول بارك

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