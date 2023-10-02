موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر وأبها في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل نادي النصر، نظيره أبها في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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النصر بعد بداية ضعيفة للدوري وخسارة أول مباراتين، تمكن من تصحيح مساره وحقق سلسلة انتصارات متتالية، يعمل على مواصلتها أمام أبها، للاقتراب أكثر من القمة.

أما أبها فيمر هذا الموسم بفترة صعبة، فلم يتمكن من تحقيق الفوز إلا في مباراتين من أصل 8 مباريات خاضها، ويأمل في مصالحة الجماهير والخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي.

ويحتل النصر المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، أما أبها يأتي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر وأبها في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة النصر وأبها على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - أبها الجمعة 6 أكتوبر 2023،

18:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأول بارك

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