موعد مباراة النصر ضد أبها، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد أبها ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

محمد مصطفي

يستضيف النصر نظيره فريق أبها في استاد الملك فيصل بن فهد يوم السبت القادم 2 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2019-20.

حقق العالمي فوزًا غاليًا علي مضيفه الهلال، بهدفين مقابل هدف، فى ديربي الرياض من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب جامعة الملك سعود، وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الخامس فى ترتيب الجدول برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزعيم المتصدر، ومتساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

علي الجانب الآخر، بدأ أبها الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص ثلاث نقاط غالية من العميد علي ملعبه وسط جماهيره بنتيجة (2-0)، ليُصبح بذلك في المركز الثامن برصيد 1 نقطة، جمعهم من ثلاثة انتصارات وتعادلين، وخسر الفريق مباراتين حتى الآن فى الدوري بعد أن خاض 8 مباريات.

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موعد مباراة النصر ضد أبها والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الرائد - النصر ملعب الملك فيصل بن فهدة السبت 2 نوفمبر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

18:50 مصر، 19:50 السعودية لم يتحدد بعد KSA SPORT 1

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

سيستمرغياب الدولي أحمد موسي عن صفوف النصر بسبب الإصابة، بالإضافة للمهاجم عبد الفتاح آدم المنتقل حديثًا للفريق لتجدد إصابته، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي بداعي الإيقاف أو الإصابة في اللقاء القادم ضد أبها.

عند السادسة مساء اليوم 🕕#العالمي يختتم استعداداته لمباراة #النصر_ابها على ملعب الملز 🏟 pic.twitter.com/HHX2e3VS7k — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 1, 2019

سيدفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق بعمر هوساوي ومايكون بيريرا في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد علي المغربي عبد الرزاق حمد الله في الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1