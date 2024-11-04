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بلال محمد

موعد مباراة النجم الأحمر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة النجم الأحمر وبرشلونة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على النجم الأحمر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية حققها في الفترة الماضية، سيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب أكثر من قمة الترتيب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النجم الأحمر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة النجم الأحمر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة النجم الأحمر وبرشلونة في الجولة الرابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، على ملعب راجكو ميتيتش.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النجم الأحمر وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة النجم الأحمر وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
النجم الأحمر - برشلونةالأربعاء 6 نوفمبر 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 3راجكو ميتيتشعامر الخوذيري

تشكيل برشلونة المتوقع أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىبينيا
خط الدفاعبالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي
خط الوسطبيدري، داني أولمو، كاسادو
خط الهجومرافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال

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