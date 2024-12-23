تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة هامة للمنتخب السعودي، عندما يواجه نظيره اليمني ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الأخضر المباراة وعينه على الفوز فقط، لمصالحة جماهيره بعد السقوط في المباراة الأولى أمام البحرين، على الجانب الآخر، يطمح لاعبو المنتخب اليمني، تحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام الأخضر بعد السقوط في الجولة الأولى أمام العراق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة المنتخب السعودي واليمن في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:25 بتوقيت السعودية، 18:25 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب السعودية - اليمن الأربعاء 25 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 اليمن SSC NEWS فهد العتيبي استاد جابر مبارك الحمد الصباح سليمان الشريف الكويت الرياضية علي سعيد الكويت الرياضية 2 - دبي الرياضية عبد الله السعدي الكأس 1 خالد الحدي عمان الرياضية ‏راشد الشيذاني أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي الشارقة الرياضية موسى عيد البحرين الرياضية علي سعيد الرابعة 1 - الرابعة 2 -

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام خط الوسط محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي خط الهجوم عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف

تشكيل اليمن المتوقع أمام المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 26":